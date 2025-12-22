اعتبارًا من تشرين الأول 2025.. التعليم تحسم الجدل بشأن الدراسة أثناء التوظيف

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استنادا إلى التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 وتأكيدا على السياق القانوني المنظم للدراسة داخل أو خارجه لفئة الموظفين، نعلن عدم اعتماد مبدأ الدراسة أثناء التوظيف وذلك اعتبارًا من 2025/10/13 والعمل بأحكام تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011 والتشريعات ذات الصلة.وأضافت، "فيما يتعلق بالاستفسارات المتداولة بهذا الشأن فإن ما ورد سابقا بشأن الدراسة أثناء التوظيف يعد ملغى بموجب التعديل المذكور ولا يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذه مع الحفاظ على الاستحقاقات القانونية للموظفين الذين باشروا دراستهم قبل ذلك التاريخ".