"العرب والكرد إخوة".. السيد الصدر يعلّق على أحداث كركوك

وفي ردٍّ له على سؤال بشأن التوترات الأخيرة، والتي شملت انتشار قوات أمنية لمنع إعادة رفع علم فوق "تمثال البيشمركة"، واعتقال مواطنين على خلفية محاولة إنزال العلم العراقي، بالإضافة إلى حادثة اغتيال عقيد في شرطة أمام منزله، قال : "العرب والكرد إخوة، ولا ينبغي تأجيج مثل هذه الأمور ذات النعرات العرقية".وشدد السيد في ختام ردّه على ضرورة "معاقبة فاعليها قانونياً".