نصف مليون متقدم و11 ألف درجة فقط.. بغداد توضح مصير اعتراضات التعيينات

وقال رئيس في ، الشعلان، إن المحافظة استمرت بتسلم ملفات المعترضين على التعيينات لمدة أسبوعين، مبيناً بأنها باشرت دراسة ملفات المعترضين، فيما ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تشكيل لجنة مختصة مشتركة بين المجلس والمحافظة من أجل دراسة طعونات المتقدمين والبتّ بها لغاية بداية العام المقبل 2026 إذ سيتم حينها الانتهاء من دراسة الملفات والإعلان عن النتائج النهائية.وأوضح أمين، أن أي معترض تتم دراسة ملفه بشكل دقيق ويتضح استحقاقه للحصول على واستيفاؤه لجميع الشروط سيتم تعيينه بدوائر المحافظة وحسب الاختصاص وحاجة الوحدات الإدارية.كما أوضح بأن عدد المتقدمين على التعيينات التي افتتحتها المحافظة قبل منتصف هذا العام بلغ ما يقارب نصف مليون، فيما يبلغ عدد الدرجات الوظيفية 11 ألف درجة وبالتالي فإن المنافسة كانت كبيرة وتم اختيار نقاط مفاضلة تضمن حقوق جميع المتقدمين، لافتاً إلى أن هنالك 20 إلى 40 متقدماً من الفائزين بالقرعة من كل ناحية من نواحي البالغ عددها 43 ناحية لم يقدم أوراقه الخاصة بالتعيين أو أن الأوراق التي قدمها لم تكن مطابقة للأوراق التي قدمها بالاستمارة الإلكترونية عن طريق منصة أور، وبالتالي فإن هؤلاء سيتم استبعادهم وتعويضهم بمتقدمين آخرين من الذين لم تظهر أسماؤهم بالقرعة بعد دراسة ملفاتهم بالكامل والتحقق من مدى استحقاقهم للتعيين .