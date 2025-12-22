الصحة تطلق تحذيراً: داء الكلب قاتل 100% والنجاة مرهونة بساعات

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "داء الكلب مرض فيروسي قاتل، وليس كل كلب مصاباً به، إلا أن تقتضي اعتبار أي عضة كلب حالة طارئة تستوجب مراجعة أقرب مؤسسة صحية فوراً".وأشار إلى، أن "فيروس داء الكلب خطير جداً، ولا يوجد علاج له داخل أو خارجه بعد ظهور الأعراض، وتكون نسبة الوفاة 100 بالمئة في حال بدء نشاط الفيروس داخل جسم الإنسان"، مبيناً أن "الوقاية ممكنة فقط خلال الساعات الأولى بعد التعرض للعضة".وأضاف، أن "المصاب قد تظهر عليه أعراض تشمل السعال، والهلوسة، والتهابات الدماغ، والخوف من الماء، ويتوفى خلال أيام قليلة"، مبيناً أن "أغلب حالات الشكاوى والانتقادات الموجهة إلى تعود إلى إهمال مراجعة بعد التعرض لعضة كلب، خصوصاً إذا كانت الإصابة بسيطة، لتتم مراجعة المستشفى بعد ظهور الأعراض، حيث لا يكون هناك علاج سوى الرعاية التحفظية، ما يؤدي إلى سوء فهم لدى المواطنين حول توفر اللقاحات أو تقصير الوزارة".وأكد، أن "المصل واللقاح المضاد لداء الكلب متوفران في جميع المؤسسات الصحية، ولا سيما ردهات الطوارئ والمستشفيات الرئيسة في والمحافظات، وفق صحي معتمد للتعامل مع هذه الحالات".