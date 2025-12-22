بغداد.. إصابات بين متظاهري المهن الطبية والصحية بعد تدخل "مكافحة الشغب"

وكان عدد كبير من خريجي المهن الطبية والصحية دفعة 2023، نظموا تظاهرة أمام ، اليوم الاثنين؛ للمطالبة بإطلاق التخصيص المالي الخاص بتعيينهم.وأدى تدخل قوات مكافحة الشغب، لإنهاء تجمع خريجي المجموعة الطبية، إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.