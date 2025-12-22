غضب شعبي في البصرة.. إزالة 1500 منزل بسبب أنبوب نفطي يعود لعام 1960

وقال مراسل ، إن أهالي منطقة أبي صخير ضمن قضاء شمالي ، نظموا اليوم، تظاهرة واسعة؛ رفضاً لقرار إزالة نحو 1500 منزل سكني دون تعويض، بدعوى وجود أنبوب نفطي قديم يعود إنشاؤه إلى عام 1960.وبحسب الأهالي، فإن الدعوى المقدمة جاءت من بذريعة تعارض المنازل مع مسار الأنبوب النفطي.وأعرب المحتجون، بحسب مراسلنا، عن استيائهم وغضبهم الشديدين من القرار، مؤكدين أن منازلهم مشيدة منذ عشرات السنين، وأنهم لم يتلقوا أي إشعارات رسمية مسبقة أو عروض تعويض أو بدائل سكنية.