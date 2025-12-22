حملات مكثفة "بلا توقف".. إبادة أكثر من 19 ألف كلب سائب في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " نفذت (1562) حملة منذ الأول من كانون الثاني الماضي وحتى الثلاثين من تشرين الثاني 2025، أسفرت عن إبادة (19.386) كلباً سائباً في مختلف مناطق العاصمة".وأضاف الجنديل، أن "الأمانة مستمرة في هذه العمليات من خلال جميع تشكيلاتها البلدية، وبالتنسيق المشترك مع ودائرة البيطرة"، موضحاً أن "العملية تتبعها إجراءات صحية وبيئية، حيث يتم رفع الكلاب النافقة ونقلها ليتم طمرها في المواقع المخصصة بالطمر الصحي في منطقتي (النباعي) و(النهروان)".