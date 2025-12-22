العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة

– محليتشهد الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول عطل رسمية تخص المسيحيين في أعياد الميلاد المجيد وجميع العراقيين في رأس السنة الميلادية.ووفقا لقانون العطل الرسمية الذي اقره رقم 12 لسنة 2024، فان أبناء المكون المسيحي سيشهدون عطلة رسمية تستمر لايام بمناسبة ذكر الميلاد المجيد والذي يكون في الـ25 من كانون الأول من كل عام.وفي هذا العام ستكون أعياد الميلاد المجيد يوم الخميس المقبل والذي يصادف الـ25 من كانون الأول الحالي.كما ان قانون العطل الرسمية يتضمن عطلة رأس السنة الميلادية والتي ستكون عطلة لجميع العراقيين والذي يصادف يوم الخميس الأول من كانون الثاني المقبل.