خبر سار يخص رواتب المتقاعدين

– محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن مناقشات مع مصارف لصرف رواتب المتقاعدين قبل راس السنة الميلادية.

وقال المصدر لـ ، ان "صرف رواتب المتقاعدين سيكون يوم الثلاثاء الموافق في الـ30 كانون الأول الحالي".

واضاف "اي ان توزيع الرواتب سيكون قبل رأس السنة الميلادية".