سوريا وتركيا تؤكدان على تنفيذ اتفاق "10 مارس"

وشدد وزير الخارجية السوري على أن الاتفاق يعكس إرادة دمشق في توحيد ، محذراً من أن تأخير اندماج قسد يؤثر سلباً على استقرار وتنمية شمال شرق البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس حالياً رد قسد على مقترح عملي قدمته .من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي أن محادثات قسد مع تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن ترى أن قسد لا تُظهر نية حقيقية للتقدم، ومحذراً من أن صبر بدأ ينفد، رغم تفضيلها الحل السياسي على الخيار العسكري.وتأتي الزيارة التركية إلى دمشق في إطار الضغط لتسريع تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لضمان دمج قسد والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.