في البصرة.. تفاخرا بالاعتداء على رجل مسن ووقعا في قبضة القوات الأمنية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مركز شرطة الجمهورية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على رجل مسن وقاما بتصوير الحادثة بقصد التفاخر ونشرها".وأضاف ان "عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة حيث تم تحديد هوية المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولياً، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي سلوك يمس كرامة المواطنين أو يخالف القانون".وشددت "على استمرار جهودها في ملاحقة المتجاوزين وحماية السلم المجتمعي".