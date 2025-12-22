امطار ليلية في هذه المناطق من العراق

ووفقا للتوقعات التي اطلعت ، فانه "خلال ليلة يوم غد الثلاثاء وفجر بعد غد الأربعاء ستتوافر الفرص لتساقط أمطار متفرقة في مناطق وديالى وكركوك وشرق وأربيل وجنوب وربما تصل بعض الأمطار الخفيفة إلى أيضًا".كما ان فرص الأمطار ستكون مهيأة في مناطق عبر شمال وسط وأجزاء من شمال ، وفقا للتوقعات.