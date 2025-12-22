الهجرة انتهت بالاقفاص.. اسواق ميسان وذي قار تقطع طريق الفلامنجو واستياء بيئي

وبحسب ناشطين، فإن هذه الطيور التي تصل إلى الأهوار والمسطحات المائية في جنوب خلال مواسم الهجرة، تتعرض لعمليات صيد جائر، ليتم لاحقًا بيعها في الأسواق الشعبية، في انتهاك واضح للقوانين البيئية التي تحظر صيد الطيور البرية المهاجرة.وأكد مختصون أن استمرار هذه الممارسات يهدد التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحياة البرية.