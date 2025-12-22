التربية تؤكد اعتماد شهادة "انصاف المتعلمين" للتقديم للامتحانات الخارجية

وذكر بيان للوزارة، ان " للتقويم والامتحانات تُؤكد اعتماد شهادة إنصاف المتعلمين للتقديم للامتحانات الخارجية/ الصف السادس الابتدائي كونها معادلة الشهادة الصف الرابع الابتدائي".ادناه وثيقة من التربية: