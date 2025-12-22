مؤشرات غير مسبوقة على تراجع الكبتاغون.. تقرير أممي يكشف تحولات خطيرة

وأشار الموجز إلى أن "هذا الاضطراب جاء عقب تفكيك منشآت تصنيع غير مشروعة كانت تعمل سابقًا على نطاق واسع داخل ، التي شكّلت لسنوات مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الكبتاغون في المنطقة".وبيّن أن "السلطات السورية قامت بتفكيك 15 مختبرًا و13 منشأة تخزين صغيرة، ما أسهم في إضعاف قدرات التصنيع غير المشروع".وفي المقابل، قدّر المكتب أن "أنشطة التصنيع ربما تستمر على نطاق محدود، وإن لم تعد بمستوى صناعي، مع احتمال سعي شبكات الاتجار إلى نقل مواقع الإنتاج إلى بلدان أخرى داخل المنطقة أو خارجها، فضلًا عن استمرار تداول كميات من المخزونات المنتَجة سابقًا في الأسواق الإقليمية".ولفت إلى أن "عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الضبط والاعتراض، نتيجة تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين دول المنطقة، حيث تم اعتراض ما لا يقل عن 177 مليون قرص كبتاغون منذ كانون الاول 2024، مع وجود مؤشرات على أن الكميات الفعلية قد تكون أعلى بكثير، بسبب التأخير في إبلاغ بعض الدول عن بيانات الضبط".وحذّر من أن "تراجع إمدادات الكبتاغون قد يدفع بعض شبكات الاتجار والمستهلكين إلى التحول نحو الميثامفيتامين ومخدرات اصطناعية أخرى، ما يفرض تحديات متزايدة على المستويين الأمني والصحي"، مشددا "على أهمية اعتماد نهج شامل يجمع بين إنفاذ القانون، والوقاية، والعلاج، وتعزيز المستدام".