الصيد الجائر يختطف "الفلامنكو" من مواطنه الطبيعية إلى أقفاص ميسان والناصرية

وشهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في أعداد الطيور المعروضة للبيع بشكل غير قانوني، ما يفاقم خطر الانقراض المحلي لهذه الطيور، التي تعتمد على مواسم الهجرة للتكاثر والتغذية.وطالب خبراء البيئة والبيولوجيا السلطات العراقية بـتكثيف حملات مكافحة الصيد غير القانوني، وفرض الرقابة على الأسواق، إلى جانب توعية المجتمع التعامل مع هذه الطيور والحفاظ عليها في مواطنها الطبيعية.