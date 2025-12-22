‏بالفيديو والصور.. زخم كبير وطوابير طويلة على البطاقة الوطنية في الموصل

وذكر شهود عيان من أبناء المدينة ان "هناك زخم كبير على البطاقة الموحدة من قبل الاهالي في المجمع الثاني لجامعة ".وناشدوا الجهات المعنية بـ"ضرورة إيجاد حل لهذه الحالة رغم وجود كبار سن لا يستطيعون الدخول والانتظار في هذه الطوابير".