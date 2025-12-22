عطلة في اربع محافظات لـ9 أيام

ووفقا للقانون في الاقليم فأنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي بكردستان من يوم الخميس المقبل (25 كانون الأول 2025) إلى السبت الموافق 3 كانون الثاني 2026".وجاءت هذه العطلة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد التي تبدا في الـ25 كانون الأول وراس السنة الميلادية في الأول من كانون الثاني.