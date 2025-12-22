الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الأهلي يقسو على الشرطة في دوري أبطال آسيا
عطلة في اربع محافظات لـ9 أيام
محليات
2025-12-22 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,449 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
قررت حكومة
إقليم كردستان
(أربيل،
دهوك
، سليمانية، حلبجة)، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 9 أيام.
ووفقا للقانون في الاقليم فأنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي بكردستان من يوم الخميس المقبل (25 كانون الأول 2025) إلى السبت الموافق 3 كانون الثاني 2026".
وجاءت هذه العطلة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد التي تبدا في الـ25 كانون الأول وراس السنة الميلادية في الأول من كانون الثاني.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
تعطيل الدوام أربعة أيام للإيزيديين في نينوى بمناسبة عيد الصوم
06:49 | 2025-12-15
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
05:18 | 2025-10-11
للمدارس فقط.. عطلة في هذه المحافظة غدا
12:58 | 2025-12-17
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:44 | 2025-11-24
عطل
كردستان
إقليم كردستان
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
أربيل
حلبجة
دهوك
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
محليات
37.24%
09:31 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
29.65%
09:46 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
09:46 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
خاص السومرية
21.36%
00:24 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
00:24 | 2025-12-22
مبعوث ترامب يعتبر قرار "حصر السلاح" جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
سياسة
11.76%
00:51 | 2025-12-22
مبعوث ترامب يعتبر قرار "حصر السلاح" جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
00:51 | 2025-12-22
المزيد
بالفيديو والصور.. زخم كبير وطوابير طويلة على البطاقة الوطنية في الموصل
11:59 | 2025-12-22
الزراعة تحدد موعد منع دخول الدجاج المستوردة الى العراق
11:49 | 2025-12-22
الصيد الجائر يختطف "الفلامنكو" من مواطنه الطبيعية إلى أقفاص ميسان والناصرية
11:48 | 2025-12-22
مؤشرات غير مسبوقة على تراجع الكبتاغون.. تقرير أممي يكشف تحولات خطيرة
11:43 | 2025-12-22
الضباب يتشكل من جديد وعلى العراقيين الحذر
11:13 | 2025-12-22
الأمطار تكشف أسرار آلاف السنين.. العثور على 380 قطعة أثرية في بابل
10:54 | 2025-12-22
