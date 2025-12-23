منع سير فئة من العجلات بالمناطق المزدحمة.. تحذيرات بشأن الألعاب ورسالة للمواطنين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليل أم البنات
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550923-639020662277405800.png
منع سير فئة من العجلات بالمناطق المزدحمة.. تحذيرات بشأن الألعاب ورسالة للمواطنين
محليات
2025-12-23 | 00:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
873 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الداخلية
عن اكتمال استعداداتها الأمنية الخاصة بتأمين أعياد رأس السنة الميلادية، وفيما حذرت من استخدام الألعاب النارية، وجهت رسالة للمواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عباس
البهادلي
في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "خطة الوزارة تهدف إلى تأمين إنسيابية الحركة المرورية وعدم قطع الشوارع، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأوقات محدودة وفي شوارع غير رئيسة، مع التشديد على عدم مضايقة العوائل الكريمة وتوفير أجواء آمنة ومريحة للمحتفلين"، لافتاً إلى أن "الخطة تتضمن حماية المواطنين وتأمين دور العبادة من كنائس وأديرة، إضافة إلى الأسواق والمولات والمدن الترفيهية، ومدن الألعاب والمتنزهات العامة".
وأوضح أن الوزارة "باشرت قبل فترة من الأعياد، نشر دوريات النجدة لمراقبة ومحاسبة مطلقي العيارات النارية والمخالفين للذوق العام، وكل من يحاول مضايقة العوائل، إلى جانب تعزيز وجود مفارز وعجلات الدفاع المدني، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كبيراً للمواطنين والمحتفلين، مع التأكيد على إجراءات السلامة والأمان في الفنادق والمطاعم والمرافق العامة".
وأكد البهادلي "منع حركة العجلات غير الأصولية والعربات التي تجرها الخيول في المناطق المزدحمة، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة المواطنين"، مشيرة إلى أن "دوريات المرور، بعجلاتها ودراجاتها النارية، ستكون متواجدة بشكل مكثف، لضمان انسيابية السير وتنظيم الحركة المرورية".
وشدد على "منع اقتناء وشراء واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات لما تشكله من خطر على مستخدميها وعلى المتواجدين في أماكن الاحتفال، إضافة إلى منع الألعاب التي تروّج للعنف أو تسبب إصابات خطيرة، بما فيها بعض الألعاب البلاستيكية المستخدمة من قبل الأطفال"، مشيرا إلى أنه "جرى التأكيد على الفنادق بضرورة تعزيز إجراءات السلامة لحماية النزلاء خلال هذه الفترة".
وفي إطار الإجراءات
الوقائية
، لفت إلى "تكثيف مراقبة
الأنهار
والجسور والكورنيشات المشيدة على ضفافها، فضلاً عن تكثيف حملات متابعة المتسولين في دور العبادة والمناطق الدينية والتقاطعات العامة والأماكن الترفيهية، ومنعهم من استغلال التجمعات"، لافتا الى "منع توزيع الطعام من قبل أشخاص غير معروفين أثناء الاحتفالات والتجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين".
ودعا البهادلي المواطنين والمحتفلين إلى "التعاون مع القوات الأمنية، والالتزام بالضوابط والتعليمات والقوانين النافذة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
امانة بغداد: منع نصب اللوحات الدعائية بالجزرات الوسطية والساحات العامة وأماكن سير المواطنين
09:47 | 2025-10-26
اللجنة الأولمبية تصدر توضيحاً رسمياً بشأن عضوية اتحاد الألعاب المائية
11:00 | 2025-12-13
السامرائي من منطقة الداينية: المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر الجهود لخدمة المواطنين
10:52 | 2025-10-06
طهران تتسلم رسالة من واشنطن بشأن المفاوضات
04:33 | 2025-11-02
الداخلية
احتفالات
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
البهادلي
الوقائية
الكورنيش
الأنهار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
40.27%
09:46 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
09:46 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
محليات
31.33%
09:31 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
خاص السومرية
17.16%
00:24 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
00:24 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
محليات
11.24%
10:14 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
10:14 | 2025-12-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
اخترنا لك
من إنتاج النزلاء.. سجن النجف يطلق حملة لتجهيز دور الأيتام وكبار السن بالأثاث
05:27 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
تحايل في ملف الضمان الصحي وعمليات تصنف تحت بند "غير المشمولة"
03:37 | 2025-12-23
العراق يستعد للتعاون مع البنك الدولي لإعداد خرائط متكاملة لشبكة الطرق
02:07 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
01:16 | 2025-12-23
حسم رئاسة مجلس النواب اليوم
01:02 | 2025-12-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.