منع سير فئة من العجلات بالمناطق المزدحمة.. تحذيرات بشأن الألعاب ورسالة للمواطنين

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عباس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "خطة الوزارة تهدف إلى تأمين إنسيابية الحركة المرورية وعدم قطع الشوارع، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأوقات محدودة وفي شوارع غير رئيسة، مع التشديد على عدم مضايقة العوائل الكريمة وتوفير أجواء آمنة ومريحة للمحتفلين"، لافتاً إلى أن "الخطة تتضمن حماية المواطنين وتأمين دور العبادة من كنائس وأديرة، إضافة إلى الأسواق والمولات والمدن الترفيهية، ومدن الألعاب والمتنزهات العامة".‏وأوضح أن الوزارة "باشرت قبل فترة من الأعياد، نشر دوريات النجدة لمراقبة ومحاسبة مطلقي العيارات النارية والمخالفين للذوق العام، وكل من يحاول مضايقة العوائل، إلى جانب تعزيز وجود مفارز وعجلات الدفاع المدني، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كبيراً للمواطنين والمحتفلين، مع التأكيد على إجراءات السلامة والأمان في الفنادق والمطاعم والمرافق العامة".وأكد البهادلي "منع حركة العجلات غير الأصولية والعربات التي تجرها الخيول في المناطق المزدحمة، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة المواطنين"، مشيرة إلى أن "دوريات المرور، بعجلاتها ودراجاتها النارية، ستكون متواجدة بشكل مكثف، لضمان انسيابية السير وتنظيم الحركة المرورية".‏وشدد على "منع اقتناء وشراء واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات لما تشكله من خطر على مستخدميها وعلى المتواجدين في أماكن الاحتفال، إضافة إلى منع الألعاب التي تروّج للعنف أو تسبب إصابات خطيرة، بما فيها بعض الألعاب البلاستيكية المستخدمة من قبل الأطفال"، مشيرا إلى أنه "جرى التأكيد على الفنادق بضرورة تعزيز إجراءات السلامة لحماية النزلاء خلال هذه الفترة".‏وفي إطار الإجراءات ، لفت إلى "تكثيف مراقبة والجسور والكورنيشات المشيدة على ضفافها، فضلاً عن تكثيف حملات متابعة المتسولين في دور العبادة والمناطق الدينية والتقاطعات العامة والأماكن الترفيهية، ومنعهم من استغلال التجمعات"، لافتا الى "منع توزيع الطعام من قبل أشخاص غير معروفين أثناء الاحتفالات والتجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين".‏ودعا البهادلي المواطنين والمحتفلين إلى "التعاون مع القوات الأمنية، والالتزام بالضوابط والتعليمات والقوانين النافذة".