Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حسم رئاسة مجلس النواب اليوم

محليات

2025-12-23 | 01:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حسم رئاسة مجلس النواب اليوم
666 شوهد

السومرية نيوز- سياسي
أكد المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوى السنّية الرئيسية، أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيكون حاسماً للخروج بمرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، في ظل ضغط التوقيتات الدستورية لإنهاء ملف رئاسة البرلمان القادم.

وتشهد الأروقة السياسية سباقاً متسارعاً لحسم المناصب العليا داخل البرلمان، مع استمرار الحوارات بين القوى والكتل للوصول إلى صيغة توافقية أو الاحتكام للتصويت.
ويتوازي ذلك مع انتقال النقاشات من طرح الأسماء إلى التركيز على البرامج والرؤى الاقتصادية، بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الوطني.
وقال عضو تحالف "العزم"، آراس المشهداني، للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "رئيس التحالف مثنى السامرائي، متمسك مع حلفائه داخل البيت السياسي السني وخارجه بالترشح لتولي رئاسة مجلس النواب القادم"، مشيراً إلى أن "الاسم سيُعلن أمام الإطار التنسيقي لعقد الجلسة البرلمانية، لتفادي أي "فيتو" محتمل من الشركاء".
وأضاف المشهداني أن "نحو ثلثي الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعمون السامرائي لتولي هذا المنصب، نظراً للالتزامات التي قدمها خلال المرحلة الماضية".
وأوضح أن "اجتماع اليوم، المزمع عقده في منزل عضو المجلس السياسي الوطني أحمد الجبوري، سيكون حاسماً لمعرفة مرشح رئاسة البرلمان، متوقعاً حدوث خلافات سياسية في حال عدم اختيار مرشح"، مشيرا إلى أنه "بعد اختيار اسم المرشح، سيكون هناك تواصل مع الإطار التنسيقي لتقديم القوانين التي يحتاجها المكوّن لتجنب ما وصفه بـ "الابتزاز السياسي".
وأوضح أن "المكوّن السنّي اعتاد، بعد حسم الرئاسات الثلاث، على مواصلة المطالبة بحقوقه عبر إقرار القوانين الجدلية، والتي غالباً ما تتم المماطلة فيها حتى إجراء الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "الاتفاق على هذه القوانين سيكون "عربون شرف" للمكوّن السني، فيما سيكون خارج المعادلة كل من يحاول عبر خلط الأوراق بعثرة التوافق السنّي".
أما عضو تحالف "السيادة" عمار العزاوي، فقد بين أن "اجتماع المجلس السياسي اليوم، سيكون حاسماً لتقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى".
وأضاف، أنه "نظراً لقرب عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في التاسع والعشرين من الشهر الحالي والتي يلزم فيها تقديم مرشح لرئيس مجلس النواب ونائبيه، فإن المجلس سيقدم مرشحاً أو اثنين في الجلسة وجعل الفضاء الوطني حراً في اخيار الأصلح منهما ليكون رئيساً لمجلس النواب المقبل".
في غضون ذلك، قال عضو تحالف العزم مهند محمود ضيدان، للصحيفة الرسمية ان "الاجتماع الأخير لـ(المجلس السياسي الوطني)، الذي عُقد في إطار المشاورات الجارية لحسم استحقاق رئاسة مجلس النواب، شكّل محطة مفصلية في مسار التوافق السياسي"، مبيناً أن "الاجتماع لم يشهد حسم الاسم النهائي، تفضيلاً لمنح مزيد من الوقت للنقاشات المعمّقة، وتأجيل القرار إلى الاجتماع الحاسم المقرر (اليوم الثلاثاء) في منزل (أبو مازن)، وبما ينسجم مع الضوابط الدستورية وقواعد العملية السياسية".
وأكد ضيدان، أن "تأجيل الحسم لا يعكس وجود خلافات جوهرية داخل المجلس، بل يأتي في سياق الحرص على بلورة موقف موحّد وتوافقي قبل التوجه إلى قبة البرلمان، خاصة في ظل حساسية المرحلة وضرورة تجنب منطق التفرد أو فرض الأمر الواقع."
وأشار، إلى أن "خيار الذهاب بأكثر من مرشح لرئاسة مجلس النواب بات خياراً واقعياً وأمراً حتمياً تفرضه توازنات المشهد السياسي"، موضحا أن "المجلس السياسي الوطني ماضٍ بخيار التوافق الوطني، وفق الاتفاقات والخطط المرسومة، مع الإصرار على تقديم مرشحين اثنين يمثلان الإرادة الوطنية".
وذكر ان "مثنى السامرائي هو المرشح الأول، بانتظار طرح الاسم الثاني من الشركاء السياسيين، تمهيداً للذهاب إلى التصويت داخل قبة البرلمان، وبما يجنّب العملية السياسية أي احتقان أو تعطيل"، مشددا على أن "تحالف العزم يعمل على ترسيخ نهج الشراكة والتوافق، وحماية الاستحقاقات الدستورية والوطنية".
ودعا "القوى السياسية إلى التعامل مع هذه المرحلة بوصفها فرصة لتعزيز الثقة بالمؤسسة التشريعية والاستقرار السياسي، لا ساحة للتصعيد أو الصراع."
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
من الأخير
Play
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
Play
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
Play
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Play
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-23
من الأخير
Play
من الأخير
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
Play
الفصـ ائل تستعيد السـ لاح بالبيانات النارية - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
Play
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Play
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19

اخترنا لك
من إنتاج النزلاء.. سجن النجف يطلق حملة لتجهيز دور الأيتام وكبار السن بالأثاث
05:27 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
تحايل في ملف الضمان الصحي وعمليات تصنف تحت بند "غير المشمولة"
03:37 | 2025-12-23
العراق يستعد للتعاون مع البنك الدولي لإعداد خرائط متكاملة لشبكة الطرق
02:07 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
01:16 | 2025-12-23
منع سير فئة من العجلات بالمناطق المزدحمة.. تحذيرات بشأن الألعاب ورسالة للمواطنين
00:56 | 2025-12-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.