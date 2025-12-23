محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس في عموم المحافظة".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".