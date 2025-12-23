من إنتاج النزلاء.. سجن النجف يطلق حملة لتجهيز دور الأيتام وكبار السن بالأثاث

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بجعل المؤسسات الإصلاحية مؤسسات منتجة وفاعلة في خدمة المجتمع، تم إطلاق هذه المبادرة التي شملت تجهيز موائد طعام وكراسٍ من إنتاج ورش النجارة، إضافة إلى ستائر وملابس وبعض المستلزمات الأخرى التي أُنجزت في ورش الخياطة داخل السجن، وبمواصفات فنية تلبي احتياجات تلك الدور".وأكد مدير السجن سلام أن "هذه المبادرة تأتي ضمن برامج التأهيل المهني والإصلاحي المعتمدة، الهادفة إلى تنمية مهارات النزلاء العملية وصقل قدراتهم الإنتاجية، بما يسهم في إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة بعد انقضاء محكوميتهم واندماجهم في المجتمع".وأشار العامري الى أن "مثل هذه الحملات تعكس البعد الإنساني والاجتماعي للمؤسسات الإصلاحية، وتعزز قيم التكافل الاجتماعي، إلى جانب دعم شريحة الأيتام وكبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية".