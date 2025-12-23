لموظفي المكون المسيحي.. كركوك تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، أن "محافظ وجه، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء 24 كانون الاول 2025 للموظفين من المكون المسيحي حصرا في جميع دوائر المحافظة".وأضاف البيان، "فيما ستكون عطله يوم الخميس لجميع الموظفين وفق ،احتفاء بأعياد ميلاد السيد (عليه السلام )".