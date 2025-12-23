الكهرباء تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل: المنظومة خسرت 4500 ميغاواط ولجأنا للمحلي

وقالت الوزارة في بيان، "توقف ضخ الغاز المستورد بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (٤٠٠٠ إلى ٤٥٠٠ واط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد احمال أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز".وأضاف البيان، أن "الجانب الإيِرانّي أرسل برقية اشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة، مبيناً أن "الوزارة لجأت الى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع لتجهيز محطات الكهرباء"، لافتاً إلى أن "الانتاج تحت السيطرة ولاتزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز".وأوضح أن "الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية بمحطات توليد الكهرباء، وهنالك تنسيق مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد".