العراق يكتفي من النيتروجين والأوكسجين و40% رسوم على المستورد

وأوضحت الوزارة في بيان، ان " قرر بجلسته المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء، فرض رسوم كمركية على غاز النيتروجين المستورد بنسبة (40%)، حمايةً للمنتج الوطني وتشجيعاً للصناعات المحلية، مع التوجه لاتخاذ قرار مماثل بخصوص غاز الأوكسجين خلال الفترة المقبلة".وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية حكومية واضحة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.