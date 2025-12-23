الصفحة الرئيسية
اجتماع حكومي حول تحقيق التوازن في رواتب ومخصصات الموظفين
محليات
2025-12-23 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,077 شوهد
احتضنت
وزارة التخطيط
، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حكوميا؛ لمناقشة تحقيق التوازن في رواتب ومخصصات الموظفين.
وذكر بيان للوزارة، إن "
وزارة التخطيط
عقدت اجتماعًا لمناقشة تحديث بيانات الرواتب والمخصصات لموظفي الجهات الحكومية، استنادًا إلى توصية
المجلس الوزاري الاقتصادي
الهادفة إلى تحقيق التوازن في الرواتب والمخصصات بين مؤسسات الدولة، وبحضور ممثلي
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".
ونقل البيان عن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية هناء
إسماعيل إبراهيم
قولها إن "تحديث البيانات واعتماد نماذج أكثر دقة يُعد خطوة أساسية لإعادة تقييم التوصيات السابقة، بما يسهم في تحقيق العدالة والتوازن في الرواتب والمخصصات بين الجهات الحكومية".
وأضافت أن "استكمال البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية سيمكن
اللجنة المختصة
من تقديم مقترحات عملية ومدروسة لمراجعة هيكل الرواتب والمخصصات خلال المرحلة المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
وزارة التخطيط
