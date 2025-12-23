اجتماع حكومي حول تحقيق التوازن في رواتب ومخصصات الموظفين

وذكر بيان للوزارة، إن " عقدت اجتماعًا لمناقشة تحديث بيانات الرواتب والمخصصات لموظفي الجهات الحكومية، استنادًا إلى توصية الهادفة إلى تحقيق التوازن في الرواتب والمخصصات بين مؤسسات الدولة، وبحضور ممثلي لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".ونقل البيان عن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية هناء قولها إن "تحديث البيانات واعتماد نماذج أكثر دقة يُعد خطوة أساسية لإعادة تقييم التوصيات السابقة، بما يسهم في تحقيق العدالة والتوازن في الرواتب والمخصصات بين الجهات الحكومية".وأضافت أن "استكمال البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المعنية سيمكن من تقديم مقترحات عملية ومدروسة لمراجعة هيكل الرواتب والمخصصات خلال المرحلة المقبلة".