بينها الوقود والسياحة والكلاب السائبة والمدارس المتضررة.. مجلس محافظة كربلاء يناقش ملفات عديدة

وفي إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية، استضاف المجلس ممثلي في المحافظة، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم"، مؤكداً العمل على "دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".كما استمع المجلس إلى "التقرير الأسبوعي لنشاطات اللجان، إذ قدمت تقريراً مفصلاً بشأن ظاهرة تفتيت الأراضي الزراعية، وتمت مناقشة الحلول والمعالجات اللازمة للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على الرقعة الزراعية في المحافظة".وفيما يتعلق بتداعيات موسم الأمطار والأضرار التي لحقت بعدد من القرى والمدارس، قرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، تتولى استلام طلبات المواطنين والدوائر والمدارس والمنشآت الحكومية المتضررة، ومعالجتها بمادة الرمل، وبما لا يتعارض مع الجهد البلدي في كل قضاء".كما قرر المجلس اعتماد البطاقة الوقودية القديمة كآلية لتوزيع مادة النفط بين المواطنين، لضمان العدالة في التوزيع وتسهيل الإجراءات.وناقش المجلس ملف الكلاب السائبة وما تشكله من خطورة على السلامة العامة، حيث تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وإنهائها.وفي محور آخر، وجّه المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه تضم لجنتي والحماية الاجتماعية، لاستضافة مسؤولي دار الحنان والاستفسار عن آلية صرف المنح المخصصة للدار.وفي ختام الجلسة، قرر المجلس مخاطبة لغرض إلغاء الرسوم المفروضة على شركات السياحة في المحافظة، دعماً لهذا القطاع الحيوي.