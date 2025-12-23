كاميرا مراقبة توثق اعتداءً على كوادر مستشفى تكريت التعليمي

وأظهرت اللقطات وقوع مشاجرة داخل أحد أروقة المستشفى، ما أدى إلى حالة من والهلع بين المرضى والمراجعين.وتتعالى مطالبات بتوفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الطبي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، لضمان سلامة الكوادر واستمرار تقديم الخدمات الصحية دون معوقات.