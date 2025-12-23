تحذير جوي عاجل: الضباب يزحف ويهدد الرؤية خلال الساعات المقبلة

وقالت الهيئة في بيان، "تتشكل موجات من الضباب المتوسط الى الكثيف في مناطق مدن وسط وجنوب البلاد إضافة إلى مدينة ؛ ما يسبب تردياً واضحاً في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم، وذلك خلال فجر وصباح يوم الأربعاء".واضافت: "تستدعي اخذ الاحتياجات اللازمة من قبل سالكي الطرق الخارجية، لاسيما في ساعات الصباح الباكر".