واشنطن تتهم نظام فنزويلا: يشكل تهديدا لأمننا
بعد توقف الغاز الإيراني كلياً… أول موقف رسمي من الكهرباء
محليات
2025-12-24 | 02:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
443 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت وزارة الكهرباء إلى استخدام الوقود المحليِّ بديلاً مؤقتاً بعد توقف إمدادات الغاز الإيراني بشكل كامل نتيجة ظروف طارئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،
أحمد موسى العبادي
، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الوزارة نسقت بسرعة مع
وزارة النفط
لتوفير الوقود المحليِّ، مؤكّداً أنَّ الإنتاج ما زال تحت السيطرة، وأنَّ المحطات المتأثرة لمْ تتوقفْ عن العمل بالكامل".
وتابع، ان" هذا الاجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان ديمومة عمل المحطات والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء الوطنيَّة، وتفادي أيِّ انقطاعٍ محتملٍ عن المواطنين في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أنَّ "الوزارة تعمل على تجهيز جميع المحطات لضمان جاهزيتها التامَّة وتلبية ذروة الأحمال"، مشدِّداً "على أهميَّة الحفاظ على استقرار تجهيز الطاقة الكهربائيَّة للمواطنين في ظلِّ الظروف الطارئة الحالية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الكهرباء
إيران
التجهيز
الغاز
أحمد موسى العبادي
السومرية نيوز
وزارة النفط
سومرية نيوز
أحمد موسى
السومرية
العبادي
موسى ال
