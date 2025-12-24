بعد توقف الغاز الإيراني كلياً… أول موقف رسمي من الكهرباء

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة نسقت بسرعة مع لتوفير الوقود المحليِّ، مؤكّداً أنَّ الإنتاج ما زال تحت السيطرة، وأنَّ المحطات المتأثرة لمْ تتوقفْ عن العمل بالكامل".وتابع، ان" هذا الاجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان ديمومة عمل المحطات والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء الوطنيَّة، وتفادي أيِّ انقطاعٍ محتملٍ عن المواطنين في جميع أنحاء البلاد".وأضاف أنَّ "الوزارة تعمل على تجهيز جميع المحطات لضمان جاهزيتها التامَّة وتلبية ذروة الأحمال"، مشدِّداً "على أهميَّة الحفاظ على استقرار تجهيز الطاقة الكهربائيَّة للمواطنين في ظلِّ الظروف الطارئة الحالية".