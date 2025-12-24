وزير الداخلية يوجه بتوصيات تخص مديرية شؤون الإقامة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " زار اليوم ، بحضور مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتابع عمل هذه المديرية والمهام التي تقوم بها".وبحسب البيان، أكد الوزير على "أهمية العمل وفق الضوابط والتوجيهات النافذة في جميع ما يتعلق بمنح سمات الدخول إلى البلاد، كما وجه بالاستمرار في تطوير العمل التخصصي في هذه المديرية".وأشار الوزير إلى أن " سخرت جهودها لتوفير الخدمات في مختلف مفاصلها".