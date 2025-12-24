الأمطار تكشف كنوز بابل.. ضبط 380 قطعة أثرية في موقع بورسيبا

وأوضح محافظ ، ، أن الحملة انطلقت بإشراف وتنسيق مباشر مع مفتشية آثار بابل، وبمشاركة مفارز من شرطة الآثار والتراث، وجهاز ، ومديرية الاستخبارات، وأمن بابل، ومديرية المخابرات، ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مفتشية آثار بابل/مراقبية آثار الكفل.وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 380 قطعة أثرية متنوعة، منها 350 مسكوكة بأحجام مختلفة، و10 قطع معدنية نحاسية، وقطعتان ذهبيتان، فضلاً عن لُقى فخارية وحجرية شملت جراراً ودمى آدمية وحيوانية، ومغازل حجرية، وخرزاً، وقطعاً أخرى ذات قيمة تاريخية كبيرة.وأشار الدليمي إلى أن الفحوصات الأولية التي أجراها مختصو الآثار بينت أن بعض اللُقى السطحية تعود إلى الفترة الإسلامية، في حين تعود طبقات أخرى إلى العصر السلوقي الذي يزيد عمره على 331 عاماً ، فضلاً عن لُقى أخرى تعود إلى العصر بنحو 800 ميلادي، ما يؤكد الأهمية الحضارية لموقع بورسيبا ومكانته في التسلسل التاريخي لمدينة بابل.وأكد المحافظ أن هذه المكتشفات تُعدُّ جزءاً من الإرث الحضاري العراقي وتمثل شواهد مادية على عمق تاريخ البلاد، مثمناً الجهود الأمنية والمهنية التي بذلتها الجهات المشاركة في الحملة، ومشدداً على مواصلة الحكومة المحلية إجراءاتها الرامية إلى حماية المواقع الأثرية ومنع أي تجاوزات أو أعمال عبث حفاظاً عليها للأجيال المقبلة.