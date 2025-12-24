قرار من التربية يخص مادة اللغة الفرنسية في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد (وثيقة)

- محليات



قررت ، اليوم الأربعاء، السماح للطلبة الراسبين لسنتين متتاليتين في مدارس المتميزين وثانويات الصف السادس العلمي (حصرا) بمواصلة دراستهم لمادة اللغة الفرنسية.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " العام والاهلي والاجنبي قررت السماح للطلبة الراسبين لسنتين متتاليتين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد/ الصف السادس العلمي(حصرا) بمواصلة دراستهم لمادة اللغة الفرنسية"، وكما موضح في الادنى: