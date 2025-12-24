Alsumaria Tv
واشنطن تتهم نظام فنزويلا: يشكل تهديدا لأمننا
تظاهرة معامل الطابوق في النهروان.. الوقود متوقف منذ شهر لاسباب مجهولة

محليات

2025-12-24 | 03:45
السومرية نيوز-محليات

تظاهر المئات من أصحاب معامل الطابوق في مدينة النهروان جنوب شرقي بغداد، اليوم الأربعاء، مطالبين باطلاق حصتهم من النفط والمتوقفة منذ شهر.



وقال أصحاب المعامل ان "المئات من العاملين وأصحاب معامل الطابوق العاملين في المدينة الصناعية بالنهروان، خرجنا للمطالبة باطلاق حصصنا من النفط لغرض استمرار اعمالنا"، مشيرين الى ان "الجهات المعنية في وزارة النفط والصناعة يبررون إيقاف تجهيزنا بالوقود بوجود اعمال صيانة لكن لا توجد اعمال صيانة وهي مبررات غير منطقية".

واكد بعض أصحاب المعامل ان "الخسارة من توقف المعمل يبلغ 100 مليون دينار شهريا وهو ما يؤثر على ارزاق الكثير من العاملين لدينا".

وتجهز وزارة النفط معامل الطابوق والاسفلت بالنفط الأسود بأسعار مدعومة باقل من نصف أسعار الوقود العالمية، فيما غالبا ما تثار المشاكل حول هذه المعامل بسبب وجود الكثير من المعامل الوهمية التي تقوم باستلام الوقود المدعوم لغرض تهريبه وبيعه بالأسعار العالمية وعدم استخدامه في المعامل، كما ان السلطات غالبا ما تشدد إجراءاتها على هذه المعامل بسبب ما تتسبب به من تلوث.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
