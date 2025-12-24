بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)

– محليات



أصدرت في ، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، أمر قبض بحق المدعو (حسين علي كريم شاكر العنكوشي)، بناءً على شكوى قدمت ضده بتهمة إهانة رمز ديني علانية.





الوثيقة ادناه: وتشير الوثيقة الرسمية الصادرة عن إلى أن المذكرة صدرت وفقاً لأحكام المادة (372 / 5) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك عن جريمة "إهانة بالطرق العلنية لرمز ديني محل تقديس لدى طائفة دينية".الوثيقة ادناه: