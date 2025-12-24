الرشيد يوضح بعد حديث عن "الاستيلاء على أموال الزبائن"

وقال المصرف في بيان، "نود أن نوضح للرأي العام أن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات غير دقيقة بشأن عدم توفر السيولة أو الاستيلاء على اموال الزبائن هي ادعاءات غير صحيحة وعارية عن ".وبين، أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته المصرفية بصورة طبيعية ووفق التعليمات والضوابط القانونية، وأن جميع أموال الزبائن محفوظة بالكامل"، مؤكداً انه "اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بنشر هذه الادعاءات مع احتفاظه بحقه القانوني الكامل تجاه أي إساءة أو تشهير يمس المؤسسة".