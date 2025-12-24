وبحسب إفادة ذوي المتوفاة، لـ ، فإن رويدة لم تكن تعاني من أي مضاعفات خطيرة، إلا أنها خضعت لإجراءات طبية وعملية "تفتيت حصوة" بدأت عند الساعة 9:07 واستمرت حتى الساعة الثانية إلا ثلث، قبل أن يخرج نحو 15 طبيباً لإبلاغ العائلة بأنها تعرضت للاختناق ودخول السوائل إلى ، ما استدعى نقلها إلى العناية المشددة داخل المستشفى نفسه.وأضافت العائلة أن المستشفى طلب منهم توقيع أوراق جديدة وفتح “طبلة” أخرى، رغم تدهور حالتها، حيث بلغت كلفة العملية الأولى مليون و135 ألف دينار، إضافة إلى أكثر من 200 ألف دينار كأجور علاج، كما تم تسليمهم وصفات طبية بعد الوفاة، بحسب قولهم.وأكدت أن رويدة فارقت الحياة بسبب خطأ طبي، محملين الكادر الطبي مسؤولية ما جرى، ومطالبين بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفوه بـ”الإهمال الطبي”، مشيرة إلى أنهم "عثروا على الجثة في "مخزن" داخل المستشفى.وتطالب العائلة الجهات المختصة ووزارة بالتدخل العاجل لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.