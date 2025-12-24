العراقيون يستقبلون العام الجديد بموجة قطبية باردة

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "خرائط الطقس المحدثة تشير إلى اقتراب كتل هوائية قطبية باردة الى شديدة البرودة ستؤثر في أجواء البلاد والمنطقة مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل".وأضاف ان "التوقعات الأولية تشير الى انخفاض واضح في درجات الحرارة مع فرص لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على البلاد وتمتد إلى بعض المناطق المنخفضة".وتابع "في حال تهيأت الظروف المناسبة ربما نشاهد ثلوج او امطار ثلجية غرب البلاد".