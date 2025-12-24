معلنة نجاح تأمينها.. العتبة العسكرية المقدسة تعلن تفاصيل زيارة استشهاد الإمام الهادي (ع)

وقالت في بيان ورد لـ انه "في أجواء ايمانية مفخمة بالولاء، شهدت الزيارة ، التي شهدت توافد الزائرين من داخل وخارجه، في مشهد جسد أسمى معاني الاخلاص والوفاء لنهج أهل البيت، حيث تكفلت هذه الزيارة المليونية بالنجاح، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة للعتبة العسكرية بجميع كوادرها، وبمساندة والعتبات المقدسة، والوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية والادارة المحلية، وبإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وبالخصوص قيادة وقيادة عمليات سرايا السلام ولواء الامام ، ومشاركة الهيئات والمواكب الحسينية، ومجموع المتطوعين، والمشروع التبليغي للحوزة العلمية في ، في لوحة وطنية وانسانية جسدت روح التعاون والتكافل".وأضافت ان "الخدمات المقدمة تعددت من قبل الجهات المشاركة في انجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية، اذ بلغ عدد المتطوعين أكثر من (2000) متطوعاً من مختلف المحافظات العراقية، وبمشاركة أكثر من (120) هيئة تطوعية، و(290) موكبا عزائيا وخدميا لإقامة العزاء وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام"، موضحة ان "العتبة العسكرية المقدسة قدمت خدمات اعلامية لأكثر من (30) ووسيلة اعلامية، واستقبلت أكثر من (150) اعلامياً من داخل العراق وخارجه، عبر توفير البث المباشر المجاني، ومنح الموافقات الخاصة بالتصوير، وانشاء مركز خبري متطور لتقديم الخدمات الإعلامية".وبينت ان "عدد الجهات المساندة، الخدمية، والأمنية، والطبية، والاعلامية، بلغ ما يقارب (60) جهة"، موضحة انه "بفضل هذا التعاون العالي والتنسيق المشترك، حققت الخطة أهدافها كاملة في خدمة الزائرين الكرام، وضمان راحتهم وسلامتهم، وأداء مراسم الزيارة بانسيابية عالية، وصولاً إلى مغادرتهم مدينة المقدسة عائدين إلى محافظاتهم سالمين".وتقدمت الأمانة العامة للعتبة المقدسة "بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الساندة التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة المليونية، وللـزائرين الكرام الذين توافدوا بأعداد غفيرة لإحياء هذه الشعيرة العظيمة، وأيضاً عشائر واهالي مدينة سامراء الكرام على حسن الضيافة وصدق التعاون".