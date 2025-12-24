الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات ، وبإشراف الفريق الحقوقي ، قررت والإقامة في والمحافظات كافة، إيقاف العمل في جميع دوائرها، وذلك تزامناً مع حلول نهاية السنة المالية الحالية".وأضافت ان "التوقف يبدا من يوم الأحد الموافق 2025/12/28 على ان يستأنف العمل يوم الاحد الموافق 2026/1/4"، مشيرة الى ان "هذا الإجراء السنوي جاء لغرض إجراء عمليات الجرد السنوي، ومطابقة الحسابات المالية، وتهيئة والبيانات لاستقبال العام الجديد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بدقة وكفاءة عالية".