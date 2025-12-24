الصفحة الرئيسية
وزير إسرائيلي: لن نسمح بأي تهديد إيراني
الداخلية تصدر تنويها للمواطنين: إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة
محليات
2025-12-24 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,283 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
وزارة الداخلية
، اليوم الأربعاء، تنويها للمواطنين، فيما اكدت إيقاف العمل في جميع دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تنفيذاً لتوجيهات
وزير الداخلية
، وبإشراف
المدير العام
الفريق الحقوقي
نشأت إبراهيم الخفاجي
، قررت
مديرية الأحوال المدنية والجوازات
والإقامة في
بغداد
والمحافظات كافة، إيقاف العمل في جميع دوائرها، وذلك تزامناً مع حلول نهاية السنة المالية الحالية".
وأضافت ان "التوقف يبدا من يوم الأحد الموافق 2025/12/28 على ان يستأنف العمل يوم الاحد الموافق 2026/1/4"، مشيرة الى ان "هذا الإجراء السنوي جاء لغرض إجراء عمليات الجرد السنوي، ومطابقة الحسابات المالية، وتهيئة
الأنظمة الإلكترونية
والبيانات لاستقبال العام الجديد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بدقة وكفاءة عالية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
