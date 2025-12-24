تونس ترحل 7 عراقيين وتعيدهم الى البلاد

وقال في الدورة الخامسة للبرلمان في تصريح لرووداو وتابعته ، انه "سيتم ترحيل 7 مواطنين من قد تم اعتقالهم في ، وإعادتهم إلى "، مبينا ان "هؤلاء الأشخاص السبعة، غالبيتهم من أهالي إدارة رابرين، توجهوا إلى تونس بهدف الوصول إلى أوروبا، إلا أنهم اعتقلوا من قبل القوات الأمنية هناك".وأضاف "من المقرر إعادتهم مساء اليوم عبر ".فيما أعلنت في تونس، أن الإجراءات القانونية الخاصة بإعادتهم قد استكملت، وتم توجيه كتاب رسمي إلى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم بهذا الشأن.ووفقا لرووداو فان أسماء الأشخاص الذين ستتم إعادتهم هم:-عثمان حسن نبي (مواليد 2003)-دانا وسو (مواليد 1998)-نڤار هيوا عبد الله (مواليد 1998)-رسول حسن (مواليد 2001)-رافين كامران (مواليد 2003)-أرتين عبد الله نبي (مواليد 2009)-دياري (مواليد 2003)