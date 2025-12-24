السوداني يوجه باستكمال كل محاور التصاميم للأبنية الخدمية في مشروع مدينة الصدر الجديدة

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، ان "ترأس اليوم، الاجتماع الدوري الـ 13 للجنة العليا لمدينة الجديدة، وتخلل الاجتماع عرض شامل للموقف الحالي في المشروع، ومواقف تنفيذ البنى التحتية المحالة الى الشركة الصينية، وأهم الملاحظات الواردة في تقارير المتابعة اليومية، كما جرى البحث في وضع التصاميم للأبنية التي جرت الموافقة عليها خلال الجلسة السابقة للجنة".واستعرض الاجتماع، وفق البيان، "تقارير فحوصات التربة للمواقع المختلفة، ووسائل التعامل مع التحديات الميدانية في مواقع العمل، وكذلك موقف المشرف على المشروع، والمحطات الكهربائية الثانوية، فضلاً عن البحث في موضوع التجاوز على بعض الاراضي الخاصة بالمشروع وسبل ايجاد الحلول لها".وأكد "عزم الحكومة واصرارها على المضي بهذا المشروع المهم والواعد، الذي سيرتقي بالأوضاع الحضرية والمعاشية لعموم منطقتي وشرقي في مدينة ".وأوعز رئيس "بعقد اجتماع لاحق لمراجعة الحلول والخطوات، والتوجيه بعقد اجتماعات تخصصية بين بعض المديريات المعنية والمختصة، للوصول الى حلول لنقاط التأخير، واستكمال متابعة المحاور المطروحة".