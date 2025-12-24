الضباب يواصل اجتياح وسط وجنوب العراق.. احذروا ساعات الصباح

وذكر بيان للهيئة، "تتشكل موجات من الضباب المتوسط الى الكثيف في مناطق متفرقة من وسط وجنوب البلاد تتركز شرق مدينتي وميسان ومدينة ، ما يسبب تردياً واضحاً في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم، وذلك خلال فجر وصباح يوم الخميس".واضاف البيان، "تستدعي اخذ الاحتياطات اللازمة من قبل سالكي الطرق الخارجية لاسيما في ساعات الصباح الباكر".