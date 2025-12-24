المرور تصدر تنويها للسائقين بشان شارع أبو نؤاس في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "سيتم اكساء شارع ابو نؤاس الطريق القادم من باتجاه الجمهوري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا من يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة".