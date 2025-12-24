ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة

اعتبر بطريرك الكلدان في والعالم ، الأربعاء، أن التطبيع يجب أن يكون في العراق، عازيا ذلك لأنه بلد الانبياء، فيما وجه رسالة الى الحكومة الجديدة بهذا الشأن.

وقال خلال قداس أقيم في وحضره ، "دولة رئيس الوزراء هناك كلام عن التطبيع أتمنى من الحكومة الجديدة أن تهتم أن التطبيع يكون في ومع العراق لان العراق هو بلد ابراهيم وبلد الانبياء والتلمود كتب في ".

وأضاف أن "العالم كله يجب أن يأتي الى العراق وليس الى مكان آخر".



وحضر ، مساء الأربعاء، قداسين أقيما بمناسبة أعياد الميلاد في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف ، وأعلن عن تسمية (شارع الكلدان) على الشارع الذي يضم مقر البطرياركية للكلدان الكاثوليك في العاصمة، وقال "كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي".