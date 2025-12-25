موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد

وأوضحت الشركة في بيان تابعته ، إن "الشركة افتتحت اليوم خطا بحريا دوليا مباشرا يربط ميناء راشد في الإمارات بميناء في ، مع وصول أول شحنة من عربات النقل بنظام (الرو-رو) إلى ، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتقليص زمن العبور البحري".وأوضح أنه "جرى تدشين الخط بحضور للشؤون الفنية في لموانئ ، ، ممثلاً عن للشركة، ، وعدد من مديري الأقسام في الشركة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات الساندة".من جهته، قال معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة خلف إن "الخط الجديد يعمل بزمن عبور لا يتجاوز (36) ساعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى (145) عربة مقطورة مرافقة في كل رحلة".وأضاف أن "وصول أول شحنة من عربات (الرو-رو) عبر هذا الخط يمثل بداية عملية لمرحلة جديدة في تطوير خدمات في ميناء أم قصر، ويوفر خياراً مباشراً وسريعاً لنقل البضائع مع مرافقة السائقين، بما يقلل الاعتماد على ".وتابع خلف أن "الخط لا يقتصر على خدمة السوق العراقية، بل يفتح ممراً لوجستياً يربط العراق بدول الجوار، بما في ذلك وسوريا وتركيا، عبر شبكات النقل البرية القائمة، ما يعزز موقع العراق كمحور عبور إقليمي".وأوضح خلف أن "الشركة استكملت الترتيبات التشغيلية والفنية في ميناء أم قصر من فترة لضمان انسيابية مناولة شحنات (الرو-رو)"، لافتا إلى أن "الخط سيدعم التجارة الثنائية بين العراق والإمارات، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة".