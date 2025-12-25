المالية تنجز الربط الشبكي الإلكتروني بين دائرتي المحاسبة والموازنة

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.أوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للتعاون المثمر بين أقسام الحاسبة في الدائرتين، وبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات. وقد أثمر ذلك عن تفعيل نظام إلكتروني موحد يتيح عرض وتدقيق كتب المناقلات المالية ومبالغ الإضافة والتنزيل بشكل فوري ودقيق، مما يعكس التزام الوزارة بالشفافية والكفاءة.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيسهم بشكل مباشر في تحقيق عدة اهداف منها: تبادل البيانات المتعلقة بالتخصيصات، التمويل، والمصروف الفعلي إلكترونياً، مما يعزز سرعة ودقة اتخاذ القرار. كذلك الاستغناء عن التعاملات الورقية وتقليل الجهد اليدوي، مما يسهم في ترشيد الموارد وتحسين بيئة العمل. فضلاً عن الحد من الأخطاء البشرية وتسريع وتيرة العمل، مما يعزز موثوقية البيانات المالية. الى جانب تعزيز دقة الإجراءات الرقابية ورفع كفاءة الأداء المالي، مما يدعم الحوكمة الرشيدة.