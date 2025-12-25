الصفحة الرئيسية
السوداني: العصابات الارهابية لا تمت بصلة الى كل مكوناتنا وعشائرنا ومجتمعنا
محليات
2025-12-25 | 08:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
116 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، ان العصابات الارهابية لا تمت بصلة الى كل مكوناتنا وعشائرنا ومجتمعنا.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان الاخير "التقى مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء بلد بمحافظة
صلاح الدين
، واستذكر المواقف المشرفة لعشائرنا العراقية الأصيلة والشهداء، ووقفتهم الشجاعة بالتصدي لعصابات داعش الارهابية".
واشار إلى "اهمية الاستفادة من هذه المواقف في التحصن ضد من يريد الفتنة والتفرقة، لأن
العراق
بلد متنوع بأطياف المتآخية، وهو ما يمثل مصدر قوة وتماسك للمجتمع".
وأوضح، أن "العصابات الارهابية لا تمت بصلة الى كل مكوناتنا وعشائرنا ومجتمعنا، مبيناً انه كان على تواصل مع عدد من المشايخ في بلد والضلوعية خلال أيام مواجهة تنظيم داعش الإرهابي"، معبراً عن "الفخر بمواقف العشائر العراقية التي هي واحد من أهم أسس
الدولة العراقية
منذ تأسيسها".
وأكد، أن "الحكومة عملت طوال 3 سنوات، مع جميع الجهات الوطنية السياسية ومجلس النواب، من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي، وحققت مستوى متقدماً بتنفيذ هذا البرنامج في
بغداد
والمحافظات"، مشيراً إلى "إطلاق مشاريع خدمية وصحية، وأخرى تم افتتاحها اليوم، بجانب الكمّ الهائل من مشاريع المياه الصالحة للشرب والبنى التحتية في عموم العراق".
وتابع، انه "نحتاج الى دور العشائر في بناء ودعم الدولة، والعراق اليوم آمن ومستقر وموحد والجميع يشعر بأنه جزء أساسي منه وينعم بخيراته"، مؤكداً انه "علينا تحديد أسس بناء الدولة ومسارها الصحيح، عبر احترام مؤسساتها والقانون".
واكمل، ان "الأمن والاستقرار ما كانا ليتحققا لولا التضحيات ووقفة ابناء العشائر، ومعهما ستتمكن الدولة من تأدية واجباتها"، مردفاً انه "علينا تجاوز آثار الماضي، ويجب ألَّا تكون مناطقنا وبيئتنا حاضنة لأي فكر منحرف".
واشار الى ان "توفير الخدمات والإعمار والبناء استحقاق للبلد والمواطن"، مبينا انه "ركزنا على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة لتعزيز الموارد الاقتصادية للعراق".
ولفت الى انه "وضعنا أسساً صحيحة في مجال إصلاحات القطاع المالي والمصرفي، واتخذنا إجراءات مهمة لتوفير احتياجات الفلاحين، رغم كل التحديات والصعوبات".
واردف ان "المشاركة الفاعلة بالانتخابات مسؤولية مضاعفة على كل المتصدين للمسؤولية"، مستدركاً انه "استطعنا تجاوز هذه الفترة المضطربة بحكمة، وسط منطقة ملتهبة ولم نتخلَّ عن مواقفنا المبدئية".
محليات
نتائج الامتحانات
السوداني
العشائر
الدجيل
الارهاب
محمد شياع السوداني
محافظة صلاح الدين
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
