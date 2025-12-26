مصادر.. 50 الف عراقي جندوا للقتال في صفوف القوات الروسية

ونقلت عن المصادر قولها ان "تقارير صحافية تتحدث عن وجود نحو 50 ألف عراقي جُندوا للقتال في صفوف القوات الروسية".واضافت ان "إحصاءات غير رسمية تشير إلى ان نحو 5 آلاف مقاتل يتوزعون بواقع 3 آلاف مع الجيش الروسي، وألفي مقاتل مع الجيش الأوكراني".وكانت قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بتجنيد مقاتلين للقتال مع .يذكر ان رئيس اكد أن القانون يعاقب بالسجن كل من يشارك في نزاعات خارجية، مشدداً على تجريم شبكات التجنيد والاتجار بالبشر.