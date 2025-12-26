بغرامة 50 الف دينار.. المرور تحذر من استخدام الانارة العالية

وذكرت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، ان "استعمال الاضواء العالية تؤثر على سائقي المركبات والتي تشتت رؤية السائقين، والتي من الممكن ان تسبب الحوادث المرورية".ودعت المديرية السائقين الى "عدم استخدام الضوء العالي لانه يسبب العمى المؤقت"، مشيرة إلى أن " رقم 8 لسنة 2019 وضع غرامة مقدارها 50 الف دينار لمثل هذه المخالفات".